Starfield nel video analisi di Digital Foundry che confronta grafica e prestazioni

È trascorsa quasi una settimana dalla celebrazione di Xbox & Bethesda Showcase 2022 e uno dei protagonisti è stato appunto Starfield. Il nuovo gioco di ruolo di fantascienza spaziale di Bethesda è stato mostrato in modo approfondito in diversi trailer e gameplay.

Ora, il portale specializzato Digital Foundry ha analizzato il gameplay di Starfield, valutando valori come scala, performance, dettagli e molto altro. L'analisi di Digital Foundry si concentra essenzialmente sull'evidenziare le molte virtù che il primo nuovo franchise di Bethesda. Dettagli come le ombre a grande distanza, la presentazione in 4K nativo seppur con leggere deviazioni o un impressionante sistema di nebbia volumetrica sono alcuni degli aspetti che questo report evidenzia nella parte più positiva per il titolo comandato da Todd Howard.

Oltre a questo il portale rivela un notevole miglioramento delle espressioni facciali dei personaggi o una modellazione più elegante delle armi che utilizzeremo quando affronteremo i pericoli della galassia. L'altro lato della medaglia tuttavia sono le prestazioni, anche se è difficile trarre conclusioni dato che il gameplay era limitato a 30 frame al secondo.

Nel video analisi Digital Foundry apprezza cali significativi nella velocità dei fotogrammi al secondo, qualcosa che ritengono delicato per un progetto in una fase avanzata di sviluppo. Il portale è convinto che le diverse modalità grafiche che avrà il gioco serviranno tuttavia ad alleviare le possibili carenze al riguardo.

Starfield non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile agli inizi del 2023 su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Digital Foundry