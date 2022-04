Starfield: l'episodio 3 'Nel Campo Stellare' è dedicato alla musica. Nuovi artwork per il gioco di Bethesda

Il nuovo sguardo di Bethesda Softworks al suo gioco di ruolo di esplorazione spaziale Starfield si incentra prettamente sulla musica. Una nuova intervista tra il compositore Inon Zur e l'audio director Mark Lampert ci mostra anche nuovi concept art di mondi alieni e uno spazio vasto e inesplorato.

In un nuovo episodio pubblicato in questi minuti Zur e Lampert parlano della "dimensione emotiva di Starfield ". Zur discute le sfide della creazione bdei temi e scompone come gli elementi dell'orchestra rappresentino tutto, dalle particelle di spazio al viaggio da e verso i confini dello spazio.

Starfield avrà la sua parte di compagni interattivi mentre i giocatori si imbarcano nella loro avventura, ma Lampert spera che la musica e il sound design del gioco servano come un diverso tipo di compagno sempre presente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video e ad alcune concept art estrapolate.

Starfield arriverà l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S.