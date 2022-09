State Of Decay 3 in Unreal Engine 5: Undead Labs vede la collaborazione di The Coalition

E' passato davvero molto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie su State of Decay 3. Il sequel dell'avventura survival nel pieno di un'apocalisse di zombie è stato svelato per la prima volta nel luglio 2020 durante l'Xbox Games Showcase di quell'estate. Tuttavia, a parte quel primo reveal, da allora non ci sono stati più dettagli a riguardo.

Probabilmente non è troppo sorprendente, dato che ci sono stati due anni di pandemia globale oltre ad una serie di altri problemi del settore che hanno influenzato lo sviluppo del gioco in generale. Tuttavia, per i fan desiderosi di notizie sul sequel pianificato del gioco di sopravvivenza sembra ci sia qualche dettaglio in più a riguardo.

In un nuovo episodio del podcast Xbox ufficiale di Larry Hryb, Matt Booty, CVP di Xbox Games Studios, ha condiviso alcune interessanti informazioni su come stanno andando le cose a Undead Labs. Sembra che State of Decay 3 sia decisamente ancora in lavorazione e stia attualmente sfruttando la possibilità di collaborare con un altro studio che opera sotto l'egida di Xbox Games Studios.

Secondo Booty, Undead Labs ha lavorato con il collega studio Xbox The Coalition, in particolare quando si tratta di utilizzare la loro tecnologia Unreal Engine 5. Spiega che parte del lavoro svolto da The Coalition sui giochi di Gears of War è stato utile per il team di Undead Labs, che ora sta utilizzando quella conoscenza e la tecnologia migliorata nello sviluppo di State of Decay 3.

Matt Booty talks about summits where Xbox Game Studios collaborating together to borrow each others technologies and ideas. Also State of Decay 2 has hit 11 million lifetime players. pic.twitter.com/L0ysxmRKh0 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) September 1, 2022

Insomma, sembra che le cose stiano progredendo e anche se non ci sono trailer o immagini del nuovo gioco, il lavoro su State of Decay 3 continua.

Fonte: TwistedVoxel