Phil Spencer fa i complimenti a Sony per lo State of Play e accende l'hype per l'evento Xbox e Bethesda

Lo State of Play è stato un successo, un show con un ritmo serrato e ricco di titoli in uscita molto presto, tra l'arrivo di Marvel's Spider-Man anche su PC e il non meno importante debutto dal day one di Stray nel nuovo PlayStation Plus. Nonostante diversi titoli terze parti multipiattaforma, il tutto ha funzionato, anche grazie a giochi in arrivo su PSVR 2.

A notarlo è stato anche Phil Spencer, che si è complimentato con Sony per l'evento ma comunque sottolineando che tra poco (12 giugno) ci sarà l'evento Xbox-Bethesda che a quanto pare, si prefigura come ricco di reveal di una certa importanza.

I love this time of year. Teams working to excite players. #StateofPlay was a great start yesterday, really looking forward to #SummerGameFest and obviously excited for #XboxBethesda Showcase. Energizing to see all the excitement in our industry and the artform of games. — Phil Spencer (@XboxP3) June 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Amo questo periodo dell'anno. Team che lavorano per emozionare i giocatori. Lo State of Play è stato un ottimo inizio ieri, non vedo l'ora che arrivi il Summer Game Fest e ovviamente sono entusiasta dell'evento Xbox-Bethesda Showcase. È fantastico vedere tutta questa eccitazione nel nostro settore e la sua forma d'arte."

Microsoft è infatti "costretta" a mostrare una certa concretezza dopo aver acquisito moltissimi studi e soprattutto, dopo il posticipo di Starfield. Serve qualcosa per coprire l'inverno e avere notizie di prime parti come Forza Motorsport, ancora avvolto nel mistero.