State of Play programmato per questo mese? L'insider Tom Henderson ne è sicuro

Di tutti i giochi in programma per quest'anno, God of War: Ragnarok è uno dei più attesi. Sebbene ci siano state delle voci, non vi è alcuna indicazione che il gioco verrà rinviato; al contrario, le indiscrezioni più attendibili indicano non solo il fatto che uscirà nel 2022, ma che anche la sua data sarà annunciata in uno State of Play questo mese.

A tal proposito il famoso insider Tom Henderson ha raccolto diverse prove che portano ad un presunto annuncio di uno State of Play che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Quali sono queste prove? Eccole di seguito.

Da un lato, il produttore di Gran Turismo ha accennato al fatto che ci sarebbe stato un aggiornamento sul gioco la prossima settimana. In seguito, c'è stato un rumor avviato da Jason Schreier secondo cui la data di uscita di God of War: Ragnarok sarebbe stata rivelata in un evento a fine mese. Oltre a questo, Henderson afferma che sempre entro la fine del mese dovrebbe essere svelato un nuovo controller.

Evidence of a SoP next week;



Gran Turismo producer says an update on the game next week - https://t.co/zbrsixgGd9



Jason Schreier says GoW Ragnarok release date later this month - https://t.co/UEt6yRMH1t



Sony is set to reveal some hardware next week - https://t.co/AeZ4ZZpkT4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 20, 2022

Ci sarà del vero in questo rumor? Non ci resta che attendere annunci ufficiali da parte di PlayStation.