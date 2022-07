Steam girerà presto sulle auto Tesla, parola di Elon Musk

Sembra che le auto Tesla si arricchiranno nel prossimo futuro del supporto alle applicazioni Steam, il che apre la strada a un aumento significativo del numero di giochi che potranno essere eseguiti sulla console centrale delle auto di questo brand.

Il CEO Elon Musk ha assicurato su Twitter che la sua società sta "facendo progressi sull'integrazione con Steam" e che la versione demo debutterà "possibilmente il prossimo mese".

Tesla offre già una serie di giochi nell'applicazione Arcade integrata, dove è possibile trovare, tra gli altri, Cuphead o il primo Sonic. L'accesso al programma Valve amplierebbe notevolmente le possibilità, ma al momento non è chiaro come il negozio opererebbe dall'interno di un'auto. I possessori dell'auto saranno in grado di accedere a tutti i giochi presenti nel catalogo di Valve?

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sono tante le domande che ad oggi non hanno una risposta precisa: non ci resta che aspettare e vedere quali benefici porterà questa implementazione.

Fonte: The Verge