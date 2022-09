Steam Deck tocca il traguardo dei 5.000 giochi verificati

Steam Deck è stato lanciato con una vasta libreria di giochi. In questo momento il PC portatile è un prodotto unico e Valve sta facendo un grande lavoro per far funzionare il maggior numero possibile di giochi sul suo SteamOS.

Parte di questo è il badge Deck Verified che i titoli possono acquisire se soddisfano gli standard di Valve. Ora c'è anche un motivo in più per festeggiare, dato che un enorme traguardo è stato appena raggiunto con 5.000 giochi ora verificati o giocabili su Steam Deck.

5.000 è un risultato incredibile in sé, ma considerando la sequenza temporale lo rende ancora più straordinario. All'inizio di febbraio infatti, c'erano circa poco più di un centinaio di giochi verificati poiché il primo lotto di Steam Deck era prossimo alla spedizione. Sono passati mesi, ma Valve continua a sottoporre ad esame i giochi in modo che possano essere eseguiti sul PC portatile senza problemi.

Oh hey, another big milestone - we just passed 5,000 tested Verified and Playable titles on Steam Deck! Plenty more to go (so many games on Steam), but just wanted to take a moment to celebrate! 🎉 pic.twitter.com/el7iBWdEo8