Steam Deck si aggiorna e aggiunge anche un avviso di surriscaldamento

L'ultimo aggiornamento del software Steam Deck che comprende sia un aggiornamento client che SteamOS 3.3, è ora disponibile. Oltre ad una serie di correzioni e miglioramenti l'aggiornamento aggiunge anche qualche nuova funzionalità.

Forse il più importante in questi giorni di afa, è un avviso che compare quando la temperatura dello Steam Deck "esce dall'intervallo di funzionamento sicuro", ovvero quando il sistema inizia a rallentare, una soglia che molti proprietari di Steam Deck hanno scoperto durante le recenti ondate di caldo.

Con questo aggiornamento, le rispettive pagine degli obiettivi e delle guide dei giochi Steam ora appariranno nella sovrapposizione dei pulsanti standard di Steam mentre stte giocando, mentre potete anche programmare l'attivazione della modalità notturna a una certa ora. C'è anche un'impostazione per la luminosità adattiva.

Ci sono anche buone notizie per chiunque utilizzi un dock o un hub USBC per trasformare il proprio Steam Deck in un PC desktop. SteamOS 3.3 include l'opzione per modificare il ridimensionamento dell'interfaccia utente su monitor esterni, incluso uno switch di ridimensionamento automatico, e tutte le connessioni di rete impostate in modalità desktop ora dovrebbero funzionare correttamente anche in modalità gioco.

A questo link potete dare uno sguardo a tutte le modifiche apportate al dispositivo.

Fonte: Eurogamer