Steam Deck, ecco alcuni semplici passi per far durare di più la batteria

Steam Deck è già nelle mani di alcuni fortunati in questo periodo: il PC portatile è stato elogiato da moltissime testate giornalistiche, ma tutte convergono su un fatto, ovvero la durata limitata della batteria. Ad esempio, giocando ad Elden Ring, la sua durata arriva intorno ad un'ora e mezza, così come se si gioca ad Horizon Zero Dawn o Forza Horizon 5.

A tal proposito, Rock Paper Shotgun ha stilato alcuni consigli per i possessori di Steam Deck che possono essere utili per "allungare" ulteriormente la vita della batteria.

Tra questi consigli troviamo la riduzione della luminosità del display, disattivando ad esempio la luminosità dinamica. Un altro passo da fare sarebbe quello di limitare il frame rate: abbassando il frame rate da 60fps a 30fps si ridurrà lo sforzo del sistema che andrà a tradursi in un guadagno di batteria.

Il sito consiglia inoltre di ridurre il livello di TDP (Thermal Design Point) e cioè il calore che il sistema di raffreddamento deve smaltire per mantenere la temperatura del processore entro una soglia limite. Durante il gioco, dovete aprire la scheda Prestazioni e attivare l'overlay delle prestazioni in modo da poter vedere gli FPS attuali. In seguito potrete attivare il limitatore TDP, abbassandolo a poco a poco finché gli FPS non iniziano a diminuire.

Un altro consiglio è di ridurre manualmente la velocità di clock della GPU. Come per quanto riguarda il livello di TDP, è possibile eseguire il downclock del processore grafico fino a quando non è abbastanza veloce da fornire le prestazioni di cui avete bisogno. Infine, potete disattivare la connettività wireless attivando la modalità Aereo che disabilita Wi-Fi e Bluetooth, portando così ad un ulteriore risparmio della batteria.

