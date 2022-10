Steam Deck e il suo dock sono ora acquistabili senza prenotazione

Fino a ora, acquistare uno Steam Deck significava prima "acquistare" una prenotazione, poi aspettare settimane o mesi fino a quando non si arrivava in cima alla coda per poter completare l'acquisto. Ora non più. Valve ha dichiarato di aver aumentato la capacità produttiva in modo tale che ora è possibile acquistare uno Steam Deck senza prenotazione.

Hanno anche reso disponibile per l'acquisto il dock di Steam Deck. Il costo è di 80 dollari e la consegna è stimata in 1-2 settimane come per il Deck stesso.

"Il team ha lavorato duramente nell'ultimo anno per affrontare le carenze e risolvere i problemi logistici, e grazie a questi sforzi ora stiamo producendo e spedendo gli Steam Deck al ritmo più alto di sempre", afferma Valve nel suo annuncio. "Nonostante il tasso di prenotazioni in costante aumento, siamo riusciti a battere le nostre stime di spedizione e, da oggi, a completare finalmente la coda".

La produzione di Steam Deck si è accelerata nel tempo, inducendo Valve a rivedere più volte le date di consegna previste per anticiparle.

Il dock Steam Deck, invece, consente di collegare lo Steam Deck a più dispositivi e di esporlo in verticale. Il dock è stato annunciato contemporaneamente al Deck, ma è disponibile per l'acquisto solo da ora. Il dock include un cavo USB-C da collegare a Steam Deck, oltre a porte per l'alimentazione, Gigabit Ethernet, HMDI 2.0, DisplayPort 1.4 e tre porte USB 3.1.

