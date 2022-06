Steam Deck: la dock è stata rinviata e non c'è una data di uscita

La data di uscita della deck di Steam Deck è stata rinviata, a causa delle carenze di componenti e di chiusure legate al COVID presso gli impianti di produzione di Valve.

Svelato per la prima volta la scorsa estate, lo Steam Deck è un PC portatile che racchiude una grande potenza in un pacchetto piuttosto piccolo. Sebbene Valve abbia recentemente annunciato sforzi per accelerare la distribuzione, la dock associata alla console portatile non è ancora stata lanciata. La dock doveva essere lanciata nella tarda primavera del 2022; ora, purtroppo, sembra che il dispositivo non riuscirà a raggiungere la data di lancio.

"Ciao a tutti. A causa della carenza di componenti e di chiusure legate al COVID presso i nostri impianti di produzione, la Docking Station ufficiale di Steam Deck è in ritardo", si legge in un comunicato di Steam. "Stiamo lavorando per migliorare la situazione e condivideremo ulteriori informazioni non appena le avremo. Questo non ha alcun effetto sul programma di produzione e sulle finestre di prenotazione di Steam Deck (parti diverse, fabbriche diverse)".

"Nel frattempo il team sta continuando a lavorare per migliorare l'esperienza di dock di Steam Deck con tutti gli hub USB-C e i display esterni".

Una recente impennata di casi di COVID-19 ha portato alla chiusura di aziende in tutto il mondo. Valve non ha dichiarato pubblicamente dove vengono prodotti gli Steam Deck. È molto probabile che siano prodotti in Asia; la Cina e i paesi limitrofi hanno allentato le restrizioni COVID obbligatorie solo di recente, dopo le ultime chiusure.

Purtroppo, la data di uscita della dock non è ancora stata stabilita. Valve ha effettivamente rinviato il lancio a tempo indeterminato; l'annuncio di una nuova data di uscita arriverà in un secondo momento.

Al momento le dock non sono ancora disponibili per l'acquisto o il preordine.

Fonte: Techraptor.