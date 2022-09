Steam Deck: in futuro ci sarà un dispositivo next-gen secondo uno sviluppatore di Valve

Steam Deck di Valve è diventato così popolare che l'azienda riesce a malapena a tenere il passo con la domanda a causa di problemi legati alla catena di approvvigionamento. Tuttavia, Valve starebbe già pensando al futuro, dato che un designer dell'azienda ha dichiarato che probabilmente verrà realizzata una next-gen del sistema di gioco portatile.

Nell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu, il team Steam Deck di Valve è stato intervistato per celebrare il lancio del sistema portatile in Asia.

In risposta alla domanda se possiamo aspettarci altri prodotti in futuro se Steam Deck avrà successo, il designer Greg Coomer ha dichiarato: "a meno che non cambi qualcosa di importante, ci sarà una next-gen di prodotti Steam Deck in futuro".

"Il tema, le dimensioni e la forma cambieranno, e potrebbe anche diventare una macchina per lo streaming", afferma Coomer. "Lo sviluppo di Steam Deck continuerà".

Valve stessa ha recentemente rivelato di considerare Steam Deck come un "prodotto multigenerazionale". Nello Steam Deck booklet pubblicato di recente, Valve ha dichiarato che intende lanciare in futuro altre versioni del sistema di gioco portatile.

"Steam Deck rappresenta il primo di una nuova categoria di PC da gioco portatili Steam", si legge nel booklet. "In futuro, Valve darà seguito a questo prodotto con miglioramenti e iterazioni dell'hardware e del software, portando sul mercato nuove versioni di Steam Deck".

Fonte: Gamingbolt.