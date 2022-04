Steam Deck, ecco tutte le novità e le migliorie del mini-PC di Valve

Con un mese e mezzo sulle spalle, una coda di preordini e ordini ancora da smaltire e un apprezzamento generale molto positivo, Steam Deck ha già ricevuto diversi aggiornamenti, e Valve ci ha tenuto ad illustrare tutte le migliorie che ha ricevuto il suo “PC da mano”: vediamole di seguito.

Verificato sul Deck: 2.000 titoli in continua crescita: In appena un mese abbiamo superato un enorme traguardo, con 2.000 giochi ufficialmente "Verificati" o "Giocabili" sul Deck. È stato emozionante vedere l'ampia scelta di titoli giocati dalla Comunità: nuovi e vecchi, grandi e piccoli, di qualsiasi genere. Sembra che i giocatori si stiano divertendo un sacco sul Deck. Continueremo a esaminare il catalogo di Steam e non vediamo l'ora di condividere il nostro prossimo traguardo con te. In questo spazio ascoltiamo anche attentamente il feedback dei clienti, poiché vogliamo assicuraci che il programma "Deck Verified" stia funzionando. A questo scopo abbiamo aggiunto una funzionalità Feedback che permette ai clienti di segnalare se sono d'accordo o meno con la valutazione "Verificato" di ogni titolo.

Progressi dell'anti-cheat: Una delle nostre priorità consiste nel supportare il maggior numero possibile di titoli su Steam, compresi i titoli che impiegano la tecnologia anti-cheat. Grazie alla collaborazione tra sviluppatori, fornitori di servizi e collaboratori di Proton, abbiamo compiuto notevoli progressi nell'offrire questi giochi alla Comunità di Steam Deck. I due principali servizi anti-cheat, BattlEye e Easy Anti-Cheat, ora hanno un processo semplificato per gli sviluppatori che vogliono fornire compatibilità con Proton e Steam Deck. Finora, Elden Ring e Apex Legends sono due esempi di giochi che stanno sfruttando questo lavoro.

Il Negozio e la Libreria di Steam: Abbiamo dedicato del tempo a rendere il Negozio di Steam più efficiente e rapido sul Deck. Inoltre ci rendiamo conto che navigare nella Libreria possa essere pesante se hai tantissimi giochi, quindi ti abbiamo facilitato il lavoro con l'introduzione dello scorrimento rapido. Abbiamo anche aggiunto la possibilità di creare collezioni dinamiche all'interno della Libreria, basate sulle etichette e altre caratteristiche dei giochi.

...e ti colleghiamo a giochi al di fuori di Steam: Abbiamo lavorato fianco a fianco con Microsoft per offrire i giochi su Xbox Cloud Gaming agli utenti di Steam Deck tramite il browser Microsoft Edge e i membri della Comunità hanno contribuito alla utility Edge Flatpak, che lo rende accessibile su Steam Deck. Per abilitare l'input per Edge (un browser basato su Chromium), abbiamo collaborato con il team di Google Chrome all'aggiunta del supporto nativo per i controlli del Deck, in modo che possano essere rilevati direttamente dai siti web.

Tastiera: Sin dal momento del lancio abbiamo anche migliorato l'esperienza della tastiera virtuale. È ora disponibile la digitazione tramite doppio trackpad e la tastiera in modalità di gioco nella versione Desktop. Abbiamo anche aggiunto diversi nuovi temi per la tastiera per consentirti di scegliere quello più adatto al tuo umore del momento.

Alimentazione: Trovare nuovi modi per migliorare la durata della batteria di Steam Deck è sempre una delle nostre priorità. Abbiamo scoperto che, a seconda di ciò che stai facendo, puoi aspettarti dalle 2 alle 8 ore di gioco, ma se vuoi ottimizzare ulteriormente la durata della batteria ci sono opzioni aggiuntive. Il mese scorso abbiamo aggiunto la capacità di ridurre la frequenza dei fotogrammi fino a 15 fps (questa impostazione funziona benissimo per i racconti visivi, i rompicapo e diversi giochi di simulazione). Per coloro che amano armeggiare, inoltre, abbiamo reso disponibili le impostazioni del TDP (potenza del processore), del controllo del clock della GPU e dell'FSR (ridimensionamento dello schermo) per ottimizzare ancora di più l'alimentazione.

Windows: Benché ci sia ancora da lavorare sui driver, è ora possibile installare Windows 10 (e presto la versione 11). Stiamo lavorando con AMD e altri partner e abbiamo fatto costanti progressi sui driver di Windows. Il supporto di fTPM è attualmente in versione beta e, una volta rilasciato, sarà possibile installare Windows 11. L'ultima parte riguarda i driver audio di Windows e speriamo di poter condividere presto buone notizie a riguardo.

Fonte: Steam Community