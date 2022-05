Steam Deck ora sembra essere più silenzioso con l'ultimo aggiornamento

Nonostante le sue numerose qualità, Steam Deck non è ovviamente privo di difetti. Tra quelli citati più spesso dai videogiocatori c'è il rumore emesso dalla ventola: il risultato? Un PC portatile molto rumoroso.

Pertanto, SteamOS 3.2 migliora notevolmente il comportamento della ventola. Quest'ultimo, infine, si adatterà al gioco lanciato sulla console. "Ciò significa che, nel complesso, è più intelligente, più reattiva a ciò che sta accadendo su Steam Deck e più silenziosa, soprattutto in situazioni di basso utilizzo", afferma Valve.

Sui giochi meno impegnativi, la differenza è particolarmente evidente poiché la ventola si sente a malapena. Anche su titoli più corposi, come Sekiro: Shadow Die Twice, le ventole sono molto meno rumorose rispetto a prima. È quindi una scommessa sicura che questo sarà l'aggiornamento più popolare tra i giocatori.

Valve's new Steam Deck update seems to make a BIG difference in fan noise. I tried to capture it on video with Vampire Survivors. The first part of the video uses the old fan settings. Second part uses the updated ones. (sorry for the terrible cinematography) pic.twitter.com/SxIsHMgrg0