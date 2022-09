Steam Deck sarà presto acquistabile senza prenotazione

Arrivano buone notizie per chi è in attesa di uno Steam Deck, o per chi potrebbe essere in procinto di acquistarne uno, dato che la capacità produttiva ha raggiunto un livello tale da consentire a Valve di soddisfare tutte le prenotazioni entro la fine dell'anno. Tuttavia, ci sono cattive notizie per chi sta aspettando uno Steam Deck in Canada.

"Il nostro distributore ha accumulato un arretrato nell'elaborazione degli ordini per il Canada, quindi i cittadini di questa regione vedranno una pausa temporanea nelle e-mail di ordinazione", ha spiegato Valve su Twitter. "Ci stiamo lavorando e siamo ottimisti sul fatto che potremo riprendere presto le email per il Canada".

Valve ha chiarito che la pausa servirà a consentire al distributore di smaltire gli arretrati degli ordini pagati in Canada e che le e-mail e le spedizioni in altre regioni non subiranno alcun impatto.

Our distributor has hit a processing backlog for orders to Canada, so folks in this region will see a (very) temporary pause on order emails. We're working on it, and are optimistic we can resume emails to Canada soon. This doesn't impact emails or shipments to other regions. — Steam Deck (@OnDeck) September 22, 2022

La buona notizia è che entro il 2023 chiunque voglia uno Steam Deck sarà in grado di acquistarne uno semplicemente dallo scaffale, senza dover fare i conti con prenotazioni e attese. Era inevitabile che Valve si occupasse degli arretrati e questa settimana ha annunciato di aver iniziato a soddisfare alcune spedizioni di Steam Deck che non erano previste fino al quarto trimestre. Si tratta comunque di un'inversione di tendenza, visto che solo sei mesi fa Valve non era in grado di definire gli obiettivi di spedizione se non con "dopo il secondo trimestre".

Fonte: PCGamer.