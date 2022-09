Steam Deck e la sua sfilza di prototipi mostrati in Asia in occasione del lancio ufficiale

Steam Deck è arrivato anche in Asia, precisamente in quella orientale, e per l'occasione alcuni giornalisti hanno avuto modo di vedere la sua evoluzione, con una dozzina di prototipi costruiti prima di arrivare alla forma definitiva. Alcuni di questi sono veramente strani.

Le immagini arrivano via Twitter da Pierre-Loup Griffais, un programmatore Valve di Steam Deck, che ha anche raccontato di come i primi concept vennero realizzati letteralmente a mano. L'ispirazione dei primi modelli è ovviamente Nintendo Switch e sembra anche abbastanza palese ma combinato con una spruzzata di Steam Controller, con appunto un touchpad a sostituire la classica croce direzionale.

As part of the Asia launch press event, we made the design lab into a showroom of development history. My favorite are the playable prototypes: bootable Deck family tree from mid-2019 to now, from a couple of hand-built units onto gradual mass production. pic.twitter.com/TpU5I8D50p

Anche l'ergonomia sembra aver fatto enormi passi avanti, con impugnature più grandi, così come le levette analogiche, un processo molto naturale nelle prime fasi di studio di un prodotto. Lo Steam Deck attuale ha ampi margini di miglioramento ma la forma attuale è stata decisa dopo innumerevoli prove e tentativi.

The best part is that they (mostly) all still boot, serving as an exciting reminder of how far things have come since.



This one has a Picasso APU, at about half of the GPU power of the final Deck. The flatter ergo was an interesting experiment and taught us a ton about comfort. pic.twitter.com/yLwTtDDYlo