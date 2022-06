Steam Deck raddoppia la produzione: Valve vuole accelerare la distribuzione del suo dispositivo portatile

Valve ha annunciato che raddoppierà il numero di Steam Deck distribuiti ai clienti. "La produzione è aumentata e da oggi spediremo un numero più che doppio di Steam Deck ogni settimana!". ha dichiarato la società in un tweet. Il designer di Valve Lawrence Yang ha spiegato più chiaramente il cambiamento: "nelle settimane precedenti abbiamo spedito x unità/settimana ai clienti, a partire da questa settimana spediremo 2x unità/settimana".

L'aumento della produzione significa che potreste essere in grado di acquistare il vostro dispositivo prima di quanto vi aspettavate.

Secondo SteamDB, Steam Deck è rimasto in cima alle classifiche di Steam per 9 delle ultime 11 settimane, il che chiarisce il successo del dispositivo portatile di Valve.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7