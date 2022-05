Steam Deck quanto è resistente? Ecco il test di uno YouTuber

Un video del canale YouTube JerryRigEverything ha piegato, bruciato e rigato Steam Deck per capire quale è la resistenza ai danni del dispositivo di Valve.

Il creatore di JerryRigEverything Zack Nelson distingue il suo canale esaminando la tecnologia, principalmente smartphone, dal punto di vista della durabilità. Nelson mette alla prova la maggior parte delle principali nuove uscite con test che includono piegature, graffi e persino l'applicazione di fiamme libere allo schermo.

Tutto inizia con un scratch test dello schermo di Deck. Sorprendentemente, lo schermo di Deck è leggermente peggiore di quello della maggior parte dei dispositivi, con il suo rivestimento antiriflesso che si dimostra meno resistente ai graffi.

Nelson poi usa un rasoio sulla console, dimostrando la sue relativa robustezza.

Il test della fiamma alla fine non causa danni permanenti allo schermo del dispositivo, come accade per i display IPS. Allo stesso modo, il "test di piegatura" di Nelson, per valutare l'integrità strutturale complessiva di un dispositivo flettendolo il più possibile, non danneggia il dispositivo in modo permanente.

I test di JerryRigEverything contengono sicuramente informazioni utili per i consumatori, ma probabilmente alcuni di voi vorrebbero non vedere uno Steam Deck trattato così...

Fonte: PCGamer.