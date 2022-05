Steam Deck supera il traguardo dei 3.000 giochi 'verificati'

Steam Deck ha raggiunto i primi utenti che hanno preordinato il sistema il 28 febbraio 2022. Da allora, il dispositivo portatile progettato da Valve ha solo migliorato le sue capacità e ampliato il catalogo di giochi compatibili.

Ora sono più di 3.000 i giochi verificati e giocabili, cifra cresciuta negli ultimi giorni con più di 100 titoli, tra cui il tanto atteso Final Fantasy XIV.

Valve ha un'ardua missione tra le mani: rivedere uno per uno i giochi disponibili su Steam per verificarne la compatibilità con Deck. Allo stesso tempo, alcuni sviluppatori stanno aggiornando i giochi per assicurarsi che funzionino correttamente sulla console portatile. Come sappiamo l'azienda di Gabe Newell utilizza un sistema a semaforo (verde, giallo e grigio) per indicare la compatibilità del gioco.

Al momento della stesura di questo articolo, secondo i dati di SteamDB, ci sono 1.588 giochi verificati, 1.568 giochi giocabili e 1.346 giochi non supportati. Questo elenco è in continuo aggiornamento visto che ogni giorno vengono aggiunti nuovi titoli.

