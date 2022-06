Steam Deck: Valve avverte di non moddare il PC portatile

Lawrence Yang, designer di Valve che ha lavorato allo sviluppo di Steam Deck, esorta i possessori del dispositivo a non modificare la propria unità di archiviazione con unità M.2. perché potrebbe ridurre significativamente la durata.

Yang ha risposto tramite il suo account Twitter personale a vari media che stavano diffondendo il processo per espandere lo spazio di archiviazione del dispositivo.

"Per favore non fatelo. L'IC del caricatore diventa molto caldo e i pad termici vicini non devono essere spostati. Inoltre, la maggior parte delle unità 2242 M.2 consuma più energia e porta più calore di quanto sia progettato il Deck. Questa mod potrebbe sembrare funzionante ma ridurrà notevolmente la vita del vostro Steam Deck", ha commentato Yang in risposta al post di PC Gamer. Di default, Steam Deck supporta solo la linea più piccola di unità M.2 della serie 2230, che sono più lente di altre unità M.2 più grandi.

Hi, please don’t do this. The charger IC gets very hot and nearby thermal pads should not be moved. In addition, most 2242 m.2 drives draw more power and get hotter than what Deck is designed for. This mod may appear to work but will significantly shorten the life of your Deck. https://t.co/Kmup7Zov13