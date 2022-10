Steam Deck avrebbe venduto più di un milione di unità

Durante la conferenza Akadamy 2022, David Edmundson di KDE ha parlato dell'ambiente desktop KDE e di Steam Deck di Valve. Secondo Gaming On Linux, l'intervento di Edmundson ha fornito la prima vera indicazione del successo del dispositivo portatile.

Durante il discorso, che potete vedere più in basso, Edmundson afferma che oltre un milione di Steam Deck sono stati distribuiti da Valve. Considerando il riserbo di Valve, questa sarebbe la prima vera indicazione della popolarità e del successo del sistema di gioco.

Lo slancio di Steam Deck sembra essere attualmente in corso, dato che Valve ha recentemente rivelato che i numeri dei pre-ordini per il lancio del sistema in Giappone sono stati "migliori di quanto originariamente previsto".

Valve ha anche recentemente rivelato i titoli più giocati su Steam Deck nel mese di settembre, con un mix di giochi AAA e indie come Hades e Cyberpunk 2077.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Valve ha risposto ai rumor su uno Steam Deck "Slim" e ha parlato dell'atteso dock.

Fonte: Gamingbolt.