Steam Deck vs Xbox Series S, Digital Foundry in un particolare video confronto

Steam Deck è un oggetto tecnologico davvero interessante, soprattutto grazie alla GPU ad alta efficienza energetica di AMD. Come già visto in precedenza, l’esperienza su questo PC portatile può essere paragonata a quella di una Playstation 4 a risoluzioni inferiori, mentre il suo supporto per il ray tracing e un SSD molto performante la rendono molto interessante per il gaming del futuro. Tuttavia, con i nuovi giochi all’orizzonte e la old gen che piano piano cade nell’oblio, la “piccola” di Microsoft potrebbe diventare la nuova pietra di paragone per il gaming base del futuro. Quindi una nuova domanda sorge spontanea: Si può spingere Steam Deck a diventare una nuova alternativa valida a Xbox Series S? E soprattutto, reggerà i titoli più impegnativi? I ragazzi di Digital Foundry si sono posti questa domanda e hanno tirato fuori questo interessante video di paragone

Alla fine, sembra quasi sorprendente dirlo ma si, i valori sono quasi alla pari in molte situazioni, almeno sul software attuale. Certo, per alcuni titoli bisogna raggiungere qualche compromesso intelligente e sfruttare fino in fondo tutte le feature che Valve ha aggiunto al suo Steam OS.

Ma la vera incognita è il futuro,per i titoli che verranno ottimizzati al massimo per la next-gen e scevri del peso di restare “retrocompatibili” con la generazione appena passata, sarà sempre così? Da quanto si evince da questo test, a tendere la piccola di Valve potrebbe prestare il fianco e mostrare tutte le sue limitazioni, soprattutto legate alla CPU e alla gestione del ray tracing con FSR 1.0 che potrebbe a breve diventare persino obsoleto.

Solo il tempo potrà dirci quale sarà il futuro di Steam Deck, non ci resta che aspettare e capire come si muoverà Valve per il futuro della sua console.

