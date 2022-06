Steam Next Fest sta per tornare con tante demo da provare!

È ancora una volta quel periodo dell'anno in cui sarà possibile provare gratuitamente un sacco di demo sulla piattaforma di Valve. L'evento estivo di giugno 2022 di Steam Next Fest inizierà la prossima settimana e porterà con sé un sacco di giochi da provare.

L'inizio dello Steam Next Fest è datato il 13 giugno alle 19:00 e durerà fino al 20 giugno. Steam Next Fest è un modo fantastico per provare nuovi giochi che non avete mai visto prima ed è anche l'occasione perfetta per provare nuovi generi che non avete mai provato prima.

Durante l'evento, ci sarà anche una serie di live streaming degli sviluppatori che forniranno uno sguardo più da vicino ad alcuni dei giochi in primo piano nell'evento.

Per adesso questi sono tutti i dettagli che Steam ha condiviso, ma come abbiamo detto, i fan saranno in grado di provare una moltitudine di demo per un'intera settimana.

Fonte: Steam