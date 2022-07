Steam Next Fest farà il suo ritorno ad ottobre, ecco quando

Valve ha condiviso le date del prossimo evento Steam Next Fest. Lo Steam Next Fest è un'opportunità per gli sviluppatori di creare/costruire un pubblico per i loro prossimi giochi su Steam.

Per i giocatori tuttavia, è un modo divertente di esplorare i giochi con l'ulteriore vantaggio di entrare in contatto con gli sviluppatori stessi. Per gli appassionati, questa è un'opportunità per provare demo di giochi gratuiti. Ebbene, il prossimo evento Steam Next Fest si svolgerà dal 3 al 10 ottobre 2022.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo. Esplorate e giocate centinaia di demo, guardate trasmissioni degli sviluppatori e chattate con i team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam. Non mancate! Il Next Fest si terrà dal 3 al 10 ottobre 2022 alle 19".

Non ci sono dettagli su quali saranno i giochi che verranno mostrati e quali demo saremo in grado di provare, ma è già possibile iscriversi per ricevere un promemoria.

Fonte: Steam