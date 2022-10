Steam stabilisce un nuovo record con 30 milioni di utenti online contemporaneamente

Steam ha superato i suoi precedenti record e ieri, domenica 23 ottobre, ha raggiunto un totale di 30.012.957 utenti online contemporaneamente.

Questo dato arriva per gentile concessione dei grafici di Steam, anche se SteamDB segna un valore un po' più alto: 30.032.005. Si tratta all'incirca della popolazione del Ghana, il 48° paese più popoloso del mondo.

Steam è in crescita da molto tempo, ma in modo esponenziale dal 2020, quando i blocchi causati dal Covid hanno fatto impennare i numeri. Anche se è impossibile dirlo senza uno studio approfondito, queste abitudini di gioco sono rimaste per alcuni molto più a lungo di quanto ci si poteva aspettare. La rapida crescita di Steam negli ultimi anni supera di gran lunga quella del passato: ad esempio, ci sono voluti 14 anni perché Steam raggiungesse il picco di 15 milioni di utenti contemporanei nel 2017, ma solo 5 anni per i successivi 15 milioni.

Nel gennaio 2021 Steam ha superato la soglia dei 25 milioni di utenti dopo un anno di picchi e nuovi record.

Fonte: PCGamer.