Steam ora consente il supporto ai retro controller di Nintendo Switch

Steam ha ricevuto di recente un nuovissimo aggiornamento che potrebbe interessare alcuni di voi che possiedono uno o più retro controller per Nintendo Switch.

La piattaforma digitale di Valve ora supporta i controller NES, SNES, N64 e Mega Drive. Quindi ora è possibile giocare a classici come Glover, Chrono Trigger, Final Fantasy Pixel Remaster e molto altro usando il retro controller che più vi aggrada.

I fan dei giochi di combattimento potrebbero essere felici di sapere che i joystick Obsidian e Dragon Arcade di Qanba e il Fighting Stick Mini 4 di Hori sono ora supportati anche su Steam. E Valve ha apportato alcuni miglioramenti al modo in cui Steam supporta il controller DualSense di Sony: su Windows, sarete in grado di vedere una finestra di dialogo di aggiornamento del firmware e i controller con firmware aggiornato avranno anche l'emulazione del rumble migliorato.

Non solo, ma per quanto riguarda i retro controller è possibile anche rimappare completamente i pulsanti in modo da personalizzarli a piacimento.

Fonte: VGC