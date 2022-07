Steam nei saldi estivi conteneva anche degli ispirati giochi 'fake' creati da Valve

I saldi estivi di Steam sono finiti, ma quest'anno sono stati introdotti da Valve anche alcuni titoli 'fake' che non potevano essere acquistati: il motivo? Questi giochi sono stati creati per la caccia al tesoro dei saldi estivi.

A condividere le illustrazioni di questi giochi palesemente inesistenti è proprio la creatrice Claire Hummel che ha lavorato ad Half-Life Alyx e Westworld Awakening VR. Attraverso Twitter Hummel ha condiviso ciò che ha creato per i saldi estivi.

Tra questi troviamo ad esempio Guitar Billionaire. Si tratta di un gioco a quiz per gli appassionati di music? Uno spin-off di Guitar Hero? Non lo sapremo mai dato che il gioco non esiste. Oppure Dead Seagull Zoo Magnate: è un simulatore di parchi giochi dove il tema sono i gabbiani morti? Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste illustrazioni.

Erik Wolpaw and Jay Pinkerton came up with the names/descriptions for Clorthax's fake games, and then I just tried to match their energy in the final art. Super fun trying to make plausibly polished logos in a whole bunch of different styles/genres: pic.twitter.com/3h0nsveYX2