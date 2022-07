SteamWorld Heist 2 è in via di sviluppo? Thunderful Games stuzzica i fan

I fan di SteamWorld potranno fare incetta di giochi nei prossimi anni. Lo scorso anno è stato infatti annunciato SteamWorld Headhunter e sarà i primo gioco completamente 3D del franchise. Tuttavia lo studio di sviluppo Thunderful Games ha confermato di avere altri tre giochi SteamWorld non ancora annunciati in fase di sviluppo in questo momento. Uno di questi, sembra che possa essere un nuovo capitolo di una serie tanto amata.

SteamWorld Heist è stato lanciato originariamente nel 2016 e da allora è stato trasferito su più piattaforme negli anni. Ora, sembra che un sequel potrebbe essere in lavorazione. Alla domanda su un possibile SteamWorld Heist 2 su Twitter, Thunderful Games ha risposto che "potrebbero essere in cantiere alcune cose" per i fan del gioco.

Tra i tre giochi attualmente in via di sviluppo ce n'è uno con il nome in codice Caramel: si tratta di uno sparatutto tattico a turni in sviluppo per PC e console in uscita nel 2024. I fan quindi pensano che questo sia SteamWorld Heist 2.

Hm... CURIOUS about Heist? We might have some stuff planned 👀 pic.twitter.com/wQihvowqwa — Thunderful Games ⚡ (@Thunderfulgames) July 14, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come sempre si tratta solo di supposizioni, pertanto non resta che attendere notizie ufficiali da parte del team di sviluppo.

Fonte: ResetEra