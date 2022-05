Steelrising ha il suo bel story trailer con uno stile mozzafiato

Uno dei titoli più interessanti dei prossimi mesi è sicuramente Steelrising, l'action RPG con tinte souls prodotto da Spiders. Quello che colpisce sin da subito è la sua estetica, sfruttando una Parigi rivoluzionaria in salsa steampunk, con macchine assassine e un'affascinante protagonista.

Lo story trailer ci porta dunque per le vie della capitale francese, mostrando alcune nuove ambientazioni e nuovi nemici, oltre a conoscere personaggi che saranno al centro delle vicende. Benché a livello tecnico non faccia gridare al miracolo, si lascia comunque apprezzare, tenendo l'occhio sempre attento soprattutto sulle macchine.

"Nella cornice della Rivoluzione francese, in una Parigi sanguinolenta e in fiamme, vesti i panni di Aegis, un capolavoro della meccanica realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del Re orologiaio. Sfrutta la tua natura meccanica per adattare Aegis al tuo stile di gioco e farla diventare una guerriera inesorabile, una ballerina letale o una virtuosa delle arti elementali."

Steelrising arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, l'8 settembre.

