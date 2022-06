Steelrising, aperti i preordini per PC, PS5 e Xbox Series X/S che daranno accesso alla beta

Nacon ha annunciato che i preordini digitali per il suo prossimo action-RPG Steelrising sono ora aperti, offrendo l'accesso esclusivo alla beta del gioco.

La beta di Steelrising inizierà il 25 agosto 2022, due settimane prima del lancio completo del gioco, e sarà esclusiva per tutti i giocatori che lo hanno preordinato. I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno anche un pacchetto cosmetico alternativo ispirato a Maria Antonietta per l'eroe giocabile Aegis.

Non c'è solo la versione standard del gioco poiché è possibile preordinare Steelrising: Bastille Edition a partire da oggi, che includerà il DLC Cagliostro's Secrets, la cui uscita è prevista per novembre 2022. Questa missione DLC porterà i giocatori in un'area completamente nuova, con nuovi nemici da sconfiggere e nuove armi da sbloccare, mentre i giocatori dovranno scoprire il segreto dietro l'alchimia che alimenta gli automi.

Vi ricordiamo che Steelrising verrà lanciato su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC l'8 settembre 2022.

Fonte: PlayStation