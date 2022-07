Steelrising mostrato in un nuovo trailer gameplay al Nacon Connect 2022

Il Nacon Connect 2022 è stato occasione per vedere nuovamente l'interessante action a tinte souls like Steeelrising, stilisticamente originale, ambientato in una francia pre-rivoluzione alternativa, con automi da battaglia con molto steampunk.

Abbiamo avuto modo di vedere nuovo gameplay attraverso un nuovo trailer e anche con interviste degli sviluppatori che hanno posto l'accento sul combat system sia corpo a corpo sia alla distanza visto l'uso dei moschetti. Saranno presenti anche diverse pozioni in grado di garantire dei bonus, ripercorrendo quanto visto in molti RPG moderni e soprattutto nei vari souls like.

Steerising arriverà l'8 settembre su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Vi lasciamo con il nuovo trailer.