Stormgate è il nuovo RTS Frost Giant al Summer Game Fest

Arriva anche Stormgate al Summer Game Fest, un nuovo RTS free-to-play in Unreal Engine 5, prodotto da Frost Giant, team costituito da ex membri di Blizzard che hanno lavorato in Starcraft. Le somiglianze sembrano esserci ma l'idea è quella di creare un co-op massimo tre giocatori di facile accesso e soprattutto non pay-to-win.

Il trailer in CGi mostra un paio di fazioni presenti ma niente gameplay. La beta arriverà nel 2023.

In aggiornamento...