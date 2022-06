Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il DLC 'Trials of the Dragon King' ha una data di uscita

Il prossimo DLC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verrà lanciato il 20 luglio per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, portando un eroe familiare nel gioco di Team Ninja.

Disponibile per i possessori del pass stagionale, Trials of the Dragon King aggiunge nuovi lavori, armi, accessori e una categoria di equipaggiamento con cui sperimentare, oltre a nuove aree, storie e sfide.

Come si vede nel trailer, il Guerriero della Luce sfiderà anche i giocatori insieme ai suoi compagni del gioco originale di Final Fantasy. Saranno disponibili anche altre due missioni, Wanderer of the Rift e Different future.

ain't no way https://t.co/kKlKtEON1X pic.twitter.com/a0OtJfdTRI — Emmett Watkins Jr can't stress how he love y'all (@Ejsponge61) June 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La cosa divertente è che sul sito ufficiale del gioco c'è un link che dovrebbe rimandare al trailer del DLC. Invece, cliccandoci sopra possiamo dare uno sguardo al video musicale di Rick Astley "Never Gonna Give You Up". Ora il "presunto" errore è stato corretto con il trailer del contenuto in arrivo.

Fonte: GamesRadar