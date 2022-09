Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Wanderer of the Rift ha una data di uscita

Il secondo DLC a pagamento per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin di Team Ninja , Wanderer of the Rift, uscirà il 26 ottobre.

Il contenuto aggiunge un nuovo dungeon chiamato Labyrinth of Dimensions che "configura in modo casuale" il percorso per "sbloccare pezzi della storia". Il che suona molto come un dungeon generato casualmente. Più in basso è disponibile il nuovo trailer dedicato al DLC

È stato anche aggiunto un nuovo lavoro, Blue Mage, insieme a un nuovo equipaggiamento che conferisce nuove abilità. I giocatori possono anche usare una Summoning Stone per evocare "mostri speciali" in battaglia (dopo averli combattuti). Infine, sono stati introdotti nuovi mostri che promettono una sfida più "varia", insieme ad alcuni nuovi boss.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Wanderer of the Rift sarà acquistabile solo con il Season Pass, che include Trials of the Dragon King e il prossimo DLC Different Future.

Fonte: Gamingbolt.