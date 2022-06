Stray, il gioco che ci mette nei panni di un gatto ha una data di uscita e un nuovo video gameplay

Lo State of Play ha annunciato la data di uscita di Stray, l'adorabile gioco che ci mette nei panni di un gatto in un mondo popolato da robot. Stray sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 19 luglio.

Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve districare un antico mistero per fuggire da una città a lungo dimenticata. Stray è un gioco di avventura per gatti in terza persona ambientato tra i dettagliati vicoli illuminati al neon di una cybercity in decadenza.

Lungo la strada, il gatto fa amicizia con un piccolo drone volante, noto solo come B12. Con l'aiuto di questo ritrovato compagno, i due cercano di trovare una via d'uscita. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Stray sarà anche disponibile per i membri di PlayStation Plus Extra e superiori.