Stray nascondeva un linguaggio segreto ma c'è chi lo ha già decifrato

Le insegne al neon, le pubblicità e i monitor dei computer di Stray sembrano incomprensibili per i giocatori come per il protagonista felino del gioco, ma si è scoperto che in realtà sono simboli molto comunicativi.

Josh Wirtanen, scrivendo per Half-Glass Gaming, ha scoperto che la lingua di Stray è in realtà un semplice codice decifrabile: tutto è in inglese, ma lo studio BlueTwelve ha sostituito l'alfabeto latino con i propri simboli. Per fortuna, alcune lettere di Stray assomigliano in qualche modo alle loro controparti normali e i titoli dei capitoli del gioco sono corredati da utili sottotitoli, che hanno fornito a Wirtanen un comodo punto di partenza per i suoi sforzi di decodifica.

Wirtanen è stato in grado di decifrare i vari segni e messaggi del gioco. Quindi, i simboli significano davvero qualcosa, ma non aspettatevi nulla di sconvolgente. Ad esempio, un distributore di bibite ha un segno per la pubblicità di una lotteria. In diversi luoghi, invece, c'è solo un'accozzaglia di parole.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Stray ha ora una mod che vi permetterà di giocare nei panni di Garfield.

Fonte: PCGamer.