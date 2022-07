Stray è disponibile oggi! Scopriamo qualcosa di più sul protagonista

Stray è disponibile oggi su PC, PS4 e PS5: l'avventura che ci mette nei panni di un gatto all'interno di una città futuristica è qui e per l'occasione sul blog di PlayStation il team di sviluppo ci introduce ai gatti che hanno ispirato questo gioco.

Il team si è ispirato innanzitutto a Murtaugh, uno dei due gatti dei co-fondatori dello studio ed era un vero randagio, trovato nelle strade vicino alla città di Montpellier, in Francia, sotto un’auto. Viene anche chiamato “il boss” e nonostante il protagonista del gioco non sia identico a Murtaugh, è stato sicuramente una grande fonte di ispirazione per il suo aspetto e di grande aiuto durante l’intero sviluppo.

Rappresentare al 100% un gatto in un videogioco è molto difficile, pertanto creare il protagonista di Stray ha richiesto un duro lavoro. Il team ha creato diverse versioni del felino in modo da rappresentare appieno al vivacità e giocosità del protagonista.

Oltre ai vari riferimenti trovati in rete sulla costruzione del gatto, il team si è avvalso anche di un animale in carne ed ossa, ovvero Oscar. "Oscar è uno Sphynx che viene a lavorare con noi in studio quasi ogni giorno" si legge nel post "ed è stato di grande aiuto quando Miko aveva bisogno di un riferimento video reale di alcuni salti e corse. Animare un amico a quattro zampe è già abbastanza impegnativo, ma le sottigliezze dei movimenti di un gatto sono incredibilmente precise e difficili da trasmettere correttamente".

Miko e Rémi, il programmatore, hanno lavorato insieme per tantissime ore sui movimenti di base del protagonista, ripetendo e perfezionando ogni piccolo salto e transizione per trovare quell’equilibrio perfetto tra animazioni graziose e azione di gioco divertente e reattiva. Infine una menzione particolare per Jun, che lo studio descrive come "amministratore delegato, generale, presidente, comandante e direttore dello studio" che dall'alto della sua cuccia monitorava il lavoro dello studio.

Insomma, è tempo di esplorare il mondo di Stray nei panni di un gatto rosso! Se ancora non l'avete fatto a questo link trovate la nostra recensione.

Fonte: PlayStation Blog