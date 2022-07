Stray ci farà interpretare il nostro gatto con delle donazioni a un modder

Un utente di Nexus Mods sta aiutando i giocatori ad aggiungere il proprio gatto come protagonista in Stray su PC.

Il modder NorskPL sta accettando donazioni per Stray sulla base di un prezzo che dipende dalla complessità del lavoro.

Sembra che i giocatori si siano già rivolti a NorskPL, dato che ci sono molte richieste di personalizzazione di gatti.

Per i giocatori che vogliono cambiare il gatto di default e non sono modder, la maggior parte deve fare affidamento sulla ricerca di mod che assomigliano al proprio gatto, ma che potrebbero non essere al 100% fedeli. È positivo vedere che i modder aiutano gli altri a inserire i loro animali nel gioco, perché alcuni giocatori hanno espresso il loro disappunto per l'impossibilità di cambiare l'aspetto del protagonista.

with Stray early previews out, here's a few answers to some common questions:



💲 $29.99 USD digital

💿 physical PS5 version w/ @iam8bit in the works

⏱️ around 8 hours long, longer for picking up all collectibles

🐈 it's the adventure of this particular cat, so no customization