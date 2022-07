Stray è talmente un successo che il micio rosso è stato aggiunto in DOOM con una mod

Doomguy diventa "felino" grazie a una nuova mod chiamata Stray In Doom che trasforma il marine spaziale in un gatto rosso.

Stray si è rivelato un successo travolgente, dovuto in gran parte all'adorabile micio. Ma ora siamo al punto in cui Stray sta allegramente invadendo altri titoli. E il modder di DOOM Edy Pagaza ha qualcosa di perfetto per i fan, ovvero il gatto che sostituisce Doomguy.

Oltre a causare la quantità necessaria di carneficina, il gatto di Stray ha mantenuto alcune delle sue mosse originali. Nel trailer, possiamo vederlo mentre fa una pulizia improvvisata, oltre a riprendere energia dopo la sua follia omicida sdraiandosi tranquillamente a terra. Ovviamente il gatto è armato e uccide tutto ciò che si muove: ma potete dare uno sguardo a questa mod proprio qui sotto.

La mod Stray In Doom è ora disponibile e se siete curiosi potete scaricarla dalla pagina ModDB di Pagaza.

Fonte: Rock Paper Shotgun