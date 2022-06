Stray quanto durerà? Annapurna Interactive svela alcuni interessanti dettagli sul gioco felino

L'account Twitter di Annapurna Interactive ha twittato alcune domande e risposte frequenti sull'imminente gioco Stray. Alcune delle informazioni includono il prezzo, così come la durata del gioco. Ci sarà anche una versione fisica del gioco in uscita per PlayStation 5, anche se la finestra di lancio e il prezzo sono ancora sconosciuti.

Da quando è stato mostrato il trailer in molti si sono chiesti quanto sarebbe durata l'avventura del nostro amico felino. Ora Annapurna lo ha svelato: in totale, il completamento di Stray richiederà circa 8 ore. Tuttavia, se i giocatori desiderano trovare e raccogliere tutti gli oggetti da collezione, ci vorrà ovviamente più tempo. Inoltre, se ve lo state chiedendo, non sarete in grado di personalizzare il gatto stesso.

Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Il vostro scopo sarà quelli di vagare per il circondario muovendovi a diverse altezze, difendendovi da minacce inattese e dipanando i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose.

STRAY is coming to PS5, PS4, and Steam on July 19. Add it to your PlayStation wishlist: https://t.co/G6agaXKGTE pic.twitter.com/27cNyNyS5D — Annapurrna Intercative (@A_i) June 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Stray sarà disponibile dal 19 luglio su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Su Steam il titolo è in sconto del 10% e lo pagherete 24,29 euro.