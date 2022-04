Stray, il gioco che ci mette nei panni di un adorabile gatto verrà lanciato questa estate

Stray arriverà quest'estate. Questo secondo un tweet ufficiale dell'account PlayStation che fissa ufficialmente una finestra di lancio per questo titolo.

Nel tweet, Sony ha mostrato "tre degli indie imperdibili in arrivo su PlayStation", con Stray in testa. Nella parte inferiore dello schermo si legge "lancio estate 2022". Oltre a Stray ci sono anche We Are OFK che uscirà sempre quest'estate, mentre Cult of the Lamb uscirà più tardi questo autunno.

Stray doveva uscire alla fine del 2021, ma è stato rinviato alla fine dello scorso anno a un vago 2022. L'editore Annapurna Interactive aveva recentemente assicurato i fan che Stray era sulla buona strada per una data di uscita nel 2022. Ora sembra che tutto sia pronto, quindi possiamo attendere prossimamente un annuncio ufficiale sulla sua data di uscita.

🐈 Stray

🎤 We Are OFK

🐑 Cult of the Lamb



These are just three of the can't-miss indies coming soon to PlayStation. Discover more at https://t.co/u40zhqkUoy pic.twitter.com/fkYbz7MoRl — PlayStation (@PlayStation) April 28, 2022

Per chi non lo sapesse, Stray vi consente di vestire i panni di un gatto randagio. Abbandonato da gattino, vi avventurerete in un mondo cyberpunk popolato da robot in cerca di ricongiungersi con la famiglia. Lungo la strada, incontrerete un utile drone che fungerà da sistema di gestione dell'inventario e vi consentirà di interagire con la tecnologia presente nella metropoli. Potrai anche fare le fusa, graffiare i divani e strofinare il naso con i robot amichevoli.

