Stray presenta un'adorabile linea di merchandise perfetta per portare in viaggio i nostri amici gatti

L'imminente gioco di avventura Stray ha ora una linea di merchandise adorabile per il vostro amico felino reale.

Al prezzo di 140 dollari, ad esempio, è possibile acquistare un delizioso zaino per gatti ispirato a Stray.

Il publisher di Stray, Annapurna, ha annunciato alcuni accessori da viaggio per il vostro amico gatto: lo zaino di cui sopra, dotato di una finestrella per consentire al vostro gatto di tenere d'occhio tutti i pericoli percepiti, oltre a una pettorina e a un guinzaglio personalizzati. Probabilmente, lo zaino è di gran lunga l'opzione migliore con la sua combinazione di colori vivaci e la finestra a cupola, ma la pettorina e il guinzaglio sono delle belle repliche dell'attrezzatura utilizzata in Stray.

Lo zaino è una variante del famoso design "Fat Cat" del produttore Travel Cat, il che significa che può trasportare gatti fino a 25 chili. Il publisher fa notare che lo zaino è molto versatile e può essere utilizzato per trasportare qualsiasi cosa, da "furetti e conigli domestici a cani di piccola taglia e generi alimentari". È possibile preordinare questo zaino e il kit combinato guinzaglio e pettorina del valore di 40 dollari; la distribuzione è prevista tra agosto e settembre, a seconda della data dell'ordine.

Fonte: Gamesradar.