Stray riceverà diversi miglioramenti con la patch 1.02 del day one

Con il gioco action adventure Stray, gli sviluppatori indipendenti di iam8bit lanceranno un tipo di titolo un po' diverso questo mese per le console PlayStation e PC.

In Stray infatti vestirete i panni di un gatto, accompagnato da un drone, che si propone di svelare i misteri di una città oscura e misteriosa. Anche se mancano ancora pochi giorni al rilascio finale di Stray, gli sviluppatori di iam8bit hanno già reso disponibile l'aggiornamento del day one, disponibile con la versione 1.02.

Sono promessi vari miglioramenti nell'area della navigazione, una collisione ottimizzata e altri miglioramenti, che vengono discussi nel changelog ufficiale che potete trovare qui sotto.

- Small graphical tweaks and fixes



- Improved localisation in several languages



- A LOT of collision fixes, naughty cat!



Thank you all for playing our first game! Hug your cat for us! pic.twitter.com/7OOqTBx3Vd