Stray ha un sacco di mod che personalizzano l'adorabile protagonista

Stray anche da prima della sua uscita ha colpito il cuore dei giocatori per il semplice fatto che il titolo ci mette nei panni di un adorabile gatto il cui compito è quello di andare in giro per una metropoli cyberpunk.

Come abbiamo potuto vedere più volte il simpatico protagonista ha il pelo rosso e non può essere personalizzato. I modder tuttavia si sono sbizzarriti e hanno creato diverse mod che sostituiscono il colore rosso con altri. C'è persino chi ha creato il proprio gatto e lo ha reso disponibile per il download.

Ci sono gatti grigi, pezzati, oppure un gatto nero con i baffi bianchi tra cui scegliere. Non solo, ma c'è chi ha sostituito il gatto con un adorabile cucciolo di frenchie e chi ha munito il gattino di basco e benda sull'occhio.

Le mod sono veramente tante, e a questo link potete dare uno sguardo a quella che vi piace di più.

Fonte: The Gamer