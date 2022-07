Stray aggiunge la co-op grazie a una mod

Grazie alla recente uscita di Stray, su Internet non mancano contenuti sui gatti. Se però questo non vi basta, ecco una mod che potrebbe fare al caso vostro.

Il modder KangieDanie ha caricato una mod splitscreen multiplayer per PC che consente di giocare la campagna in co-op locale.

KangieDanie fa notare che la mod è in fase di sviluppo iniziale, quindi se decidete di provarla, è inevitabile che vi imbattiate in qualche bug.

Aggiungere un altro giocatore è semplice, ma al momento non è stato menzionato un metodo per rimuovere i giocatori. KangieDanie non è nemmeno sicuro del limite di giocatori che possono unirsi, né di come il gioco gestirà più di due gatti.

Altri bug noti sono alcuni difetti visivi o i giocatori che si bloccano nelle transizioni di livello. I problemi relativi al mancato riconoscimento dei controller nel gioco sono attualmente oggetto di indagine da parte di KangieDanie.

L'utente JADabandon ha chiesto a KangieDanie se il gioco online rientrasse nell'ambito di questa mod, e ha risposto confermando che la mod si concentrerà solo sul funzionamento della cooperativa locale. Tuttavia, ha dichiarato di conoscere qualcuno che sta lavorando alla cooperativa online.

Fonte: Eurogamer.net.