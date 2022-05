Stray potrebbe avere finalmente una data d'uscita

Avventure feline e dove trovarle potrebbe essere il motto del misterioso Stray, annunciato con un teaser quasi due anni fa e che incuriosì molti visto che prenderemo le veci di un gatto, per le vie di una strana città abitata da androidi.

Il nuovo lavoro Annapurna è prettamente narrativo anche se finora, se n'è saputo davvero poco. A quanto pare però è vicino alla release finale, almeno stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter che, spulciando il PlayStation Database è riuscito a trovare una data e persino l'orario di sblocco.

According To Playstation Database , Stray Coming July 19th 2022 , 8 AM PT



Maybe it's Just Place-Holder !



#Stray