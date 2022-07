Stray gira meglio su PS5 o su PC? Risponde Digital Foundry

Stray è da poco approdato su PC e piattaforme PlayStation, e Digital Foundry non ha perso l'occasione per analizzare l'apprezzato titolo di Annapurna.

La redazione britannica ha da poco pubblicato una video analisi che mette a confronto Stray su PS5, PC, PS4 e PS4 Pro.

Per quanto riguarda la versione PC, abbiamo appreso che Stray non supporta il DualSense e non ha molte impostazioni grafiche, senza contare l'evidente problema di stuttering.

L'analisi di DF è interessante perché ci permette di scoprire se Stray gira meglio su PS5 o PC e, da quanto emerso, la versione PlayStation gira in 4K (reali) e 60 FPS e ha degli effetti paragonabili alla versione PC.

Stray su PC sembra avere un piccolo vantaggio rispetto alla versione PS5 ma, come già detto, ci sono evidenti problemi di stuttering che, secondo DF, si riscontrano in diversi titoli che usano Unreal Engine 4.

