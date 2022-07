Stray potrà essere giocato anche su Steam Deck? Risponde Annapurna

Stray è uno dei titoli che i giocatori stanno aspettando con trepidazione, tanto da aver battuto The Day Before per quanto riguarda i giochi su Steam più attesi in arrivo prossimamente. Stray ci mette nei panni di un adorabile gatto rosso che vaga per questa città popolata solo da robot alla ricerca della via di casa.

Ma Stray una volta che sarà uscito, sarà disponibile anche su Steam Deck? A tal proposito ci risponde il publisher Annapurna Interactive il quale attraverso un emoji e una foto ci mostra che effettivamente Stray sarà Steam Deck Verified.

Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Nei panni di un gatto vagherete per il circondario muovendovi a diverse altezze, difendendovi da minacce inattese e dipando i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose.

Stray sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 19 luglio.