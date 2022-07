Stray in un video che mette a confronto le versioni PS5, PS4 Pro e PS4

Stray è uno dei migliori titoli usciti quest'anno e, come vi abbiamo segnalato in una precedente news, il gioco è stato in grado di registrare ben 60.000 utenti su Steam diventando il miglior lancio di Annapurna.

Ora, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha deciso di mettere a confronto Stray su PS5, PS4 Pro e PS4.

Il video, ci permette di capire come girà il titolo sulle diverse piattaforme di Sony. Su PS5, Stray gira a 2160p e 60 FPS, mentre su PS4 e PS4 Pro a 1080p e 30 FPS.

Nella descrizione del video leggiamo: "PS4 utilizza l'upscaling TAA a 1080p. Nonostante non faccia uso del ray tracing, Stray utilizza una tecnica di illuminazione che presenta alcune somiglianze con l'illuminazione globale. C'è una maggiore risoluzione dei riflessi su PS5. I tempi di caricamento sono due volte più veloci su PS5. Il rendering delle pellicce e alcune texture hanno una qualità migliore su PS5. Nel complesso, la differenza più evidente su PS5 è l'aumento della risoluzione e degli fps. In termini di impostazioni, l'esperienza visiva è molto simile su tutte e tre le piattaforme".

Fonte: YouTube.