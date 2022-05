'Streaming' ed 'eSport' tra le parole 'bannate' dal governo francese perché termini inglesi

Il Journal Officiel de la République Française, la gazzetta governativa del paese che pubblica importanti informazioni legali, ha rivisto le regole sull'uso del gergo tecnico inglese.

Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa nel tentativo di preservare la purezza della lingua francese e di garantire che i giocatori in Francia non utilizzino termini anglicizzati per attività e concetti che possono essere spiegati in francese.

Secondo il ministero della Cultura, questi termini inglesi potrebbero essere una “barriera alla comprensione” per le persone che non giocano regolarmente, e i termini francesi sono preferiti perché consentono alla popolazione di comunicare più facilmente.

Così, al posto del termine "pro gamer" in Francia si dirà "joueur professionnel", al posto di "streamer" verrà usato "joueur-animateur en direct" e "cloud gaming" verrà sostituito dalla parola "jeu video en nuage". Il termine "eSport", nel frattempo, dovrebbe ora essere chiamato in Francia "jeu video de competition", che si traduce semplicemente come "competizione di videogiochi".

Sebbene l'Académie Française, l'organismo di controllo della lingua francese, avverta che la lingua francese rischia di essere diluita dai termini inglesi, il fatto che questi nuovi cambiamenti relativi ai giochi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del governo significa che sono vincolanti per i dipendenti del governo francese.

Ciò significa che, sebbene non sia illegale per i cittadini francesi usare questi termini inglesi, i dipendenti pubblici ora non possono più usarli a titolo ufficiale.

Fonte: Eurogamer